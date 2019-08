Tome sus precauciones ¡los delincuentes están al acecho!

Mi amigo Gary llegó por su arroz con pato con ensalada de cebolla y ají limo, además de una jarra de chicha morada fresquecita.



“María, en estos tiempos hay que ser muy precavidos, desde cuando caminamos por la calle hasta con lo que publicamos en las redes sociales, especialmente en Facebook. Muchos delincuentes ‘marcan’ a sus víctimas desde su casa, las siguen cuando van a dejar a sus hijos al colegio y hasta a sus centros de trabajo.



Por eso, hay que andar observando el panorama y midiendo los riesgos. A la menor sospecha, debemos ponernos en alerta para actuar oportunamente. Muchas personas publican en sus redes sociales fotografías con detalladas referencias sobre sus viajes o salidas de paseo al parque, un almuerzo en un restaurante o sus escapadas con sus parejas, sin tener en cuenta que con ello están diciendo, sin querer, que no están en sus casas.



Los delincuentes utilizan ahora mucho la tecnología. La información que comparten sus potenciales víctimas les son de gran utilidad. Otro grave error es contarle a otras personas sobre movimientos comerciales, cobranzas de altas sumas de dinero o si tienen platita guardada bajo el colchón.



Hace unos días, Héctor Chayña (39), jefe de recursos humanos de una empresa, fue asesinado en su propia casa, en San Juan de Lurigancho. Según la policía, los autores del crimen serían amigos suyos que robaron los 8 mil dólares que había ahorrado para comprarse un carro. Aquí te dejo algunos consejos para tus lectores.



Ya sea a pie o en auto, procure no utilizar siempre la misma ruta para salir o llegar a casa.



No transite por calles y parques solitarios, tampoco si nota la presencia de personas sospechosas.



Preste atención a acciones extrañas, como personas que escupen o manchan la ropa, recogen objetos o dinero del suelo, o le ofrecen supuestas joyas de oro. Recuerde el famoso ‘cuento’ del tumi de oro.



Si lleva mochila o bolso, colóquelo delante suyo, incluso en lugares donde hay varias personas.



Cuando está en la calle, no mostrar el celular, reloj, joyas u otros objetos valiosos.



No cuente dinero en público y jamás lo saque de la cartera o la billetera en la calle.



No publique en las redes sociales fotos, selfies ni ninguna información que pueda ser utilizada por los delincuentes.



Sea selectivo con sus amigos, desconfíe de aquellas personas que tratan de acercársele con excesiva insistencia”. Mi amigo Gary tiene razón, hay que ser muy precavido. Me voy, cuídense.