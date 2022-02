Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su pescadito frito con sarsa criolla y arroz, sopa de choros y, para tomar, una limonadita bien fría. “María, los políticos se pelean por puestos de trabajo, cargos, influencias y por ideología, pero se olvidan de que en estos momentos miles de peruanos no tienen trabajo, ganan muy poco, sus hijos están anémicos o no pueden estudiar por falta de oportunidades.

Ayer se conoció que la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular, dijo que los parlamentarios deberían percibir un sueldo de 20 mil soles, porque los 15 mil que gana actualmente no le alcanza para todos los gastos debido a que con los descuentos de ley termina recibiendo ‘tan solo’ 10 mil. Además, indicó que no le dan gasolina, carro, chofer ni guardaespaldas. No sé cómo le puede sonar esto a la gente que en este momento no puede llegar ni a fin de mes, o que trabaja más de 12 horas para alimentar a su familia. Mi homenaje a todos esos papás y mamás recurseros, que no vacilan en levantarse de madrugada, viajar en incómodos buses y trabajar horas de horas para que sus hijitos tengan qué comer. Muchos hasta tienen dos o tres trabajos para completar el presupuesto familiar.

Esa misma gente es engañada año a año por los políticos que se pintan honestos, trabajadores y desprendidos, pero llegados al Congreso o al Poder Ejecutivo solo trabajan para sus intereses. En este año hay elecciones municipales otra vez y seguro aparecerán los candidatos a ofrecer pistas, veredas, seguridad y puestos de trabajo, pues el papel aguanta todo. Luego se irán llenos de plata. Por eso es necesario, ahora sí, que el ciudadano estudie bien por quién va a votar.

Que al menos googleen para saber de quién estamos hablando. Que ya no accedan al poder los misóginos, ladrones, estafadores y mentirosos de siempre. Esos mismos que se reciclan cada cierto tiempo y van de partido en partido, porque les gusta la ‘mermelada’. Necesitamos trabajo, seguridad, educación y buena salud. Miren nomás estas cifras.

Según el INEI, el desempleo afectó al 5.3 % de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, 941 mil 200 peruanos no tienen trabajo. Hay un millón de niños menores de cinco años con anemia y, a pesar de los avances logrados en los últimos años, aún más de 400 mil sufren de desnutrición crónica. Y según la Contraloría General de la República, en solo un año el Perú perdió 23 mil 297 millones de soles por corrupción e inconductas. Ya basta”. Gary tiene razón, los políticos deben trabajar para el pueblo y no para sus bolsillos. Me voy, cuídense.

