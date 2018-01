Trabajos para ganar dinero extra 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un pollito a la plancha con ensalada, arrocito blanco y, para la sed, un refresco de maracuyá friecito. “María, el peruano siempre ha destacado por ser emprendedor, un luchador que se crece ante las adversidades. Ante la falta de trabajo, la gente se inventa uno y muchos que partieron de la nada han hecho fortuna. Ahora que la economía no crece al ritmo que todos queremos, y en plenas vacaciones de los chicos, se puede pensar en iniciar un negocio paralelo, propio, sin jefes, que nos dé un ingreso extra. Algunas ideas:



* Abrir un restaurante en casa. Ante la gran competencia, puedes especializarte en un tipo de comida (vegetariana, baja en calorías, dietética, ensaladas...) que te asegure un público objetivo cuyas necesidades no estén siendo bien atendidas en la zona.



* Venta de ropa. Del mismo modo, trata de apuntar a un grupo específico (como embarazadas, para niños, adolescentes, deportistas, de talla grande...).



* Elaborar prendas. Si tienes una máquina de coser y facilidad para este oficio, puedes hacer prendas que puedes vender al por menor y mayor.



* Belleza. Puedes estudiar esta carrera en corto tiempo y dar servicio a domicilio. También están la manicura y pedicura, así como la peluquería. No se necesita mucha inversión y podrías abrir tu salón de belleza.



* Enseñanza de idiomas. Si hablas otro idioma, puedes dar clases particulares a niños y adultos. Si tienes espacio en casa, puedes recibir a tus alumnos. También podrías hacer traducciones.



* Negocios en Internet. Sin salir de casa, evitando el tráfico vehicular y horarios de oficina. ¡Tus clientes pueden estar en cualquier parte del mundo! Puedes crear libros digitales (e-books) para enseñar (idiomas, gastronomía, tejido o manualidades.) Puedes crear tu libro digital de manera fácil en Power Point. También dar cursos online y hasta grabar tus clases.



* Video blogger en YouTube. Puedes realizar videos que interesen a muchos. Si logras que tu sitio sea bastante visitado, podrás ganar dinero con la publicidad.



* Ventas por Internet. Importa productos chinos (más baratos) y procura venderlos por Amazon.



* Fotografía y videos. Puedes fotografiar bodas, bautizos y otros. Lo ideal es que lleves algún curso para que hagas un trabajo más profesional. Así, podrías realizar videos para empresas.



* Cuidado de niños. Si te gustan los pequeños, esta sería una buena alternativa. Y si cuentas con un espacio adecuado, puedes poner juegos y juguetes. Podrías cobrar por horas de uso”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.