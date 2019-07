Sí se puede

El fotógrafo Gary trabajó desde tempranito y llegó con hambre al restaurante. Se pidió un espectacular sancochado con carne de res, pollo, col, papa y su choricito, que le da un rico sabor. Para la buena digestión, una jarrita chica de anís.



“María, como te comentaba el otro día, el progreso y el éxito no se lo regalan a nadie, ni tampoco llegan por golpe de suerte. Alguien por allí puede sacarse la lotería, pero si esa fortuna es resultado de la lucha, el esfuerzo y el talento que podamos tener, la satisfacción será mucho más grande. Las cosas no siempre salen como se desea. Hay muchos obstáculos para alcanzar lo que uno quiere, ya sea en la vida personal o laboral. Como sucedió con Perú en la Copa América y concretamente, con el arquero Pedro Gallese el día que los brasileños nos ‘aplastaron’ por un 5-0. Las críticas al arquero fueron despiadadas en las redes sociales, por lo que tuvo que salir su esposa a defenderlo. Pero la vida te da revanchas siempre. Después fue figura ante Uruguay y Chile.



Los mensajes en sus redes sociales fueron: ‘Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. ¡¡No te rindas!!’. El siguiente fue ‘El éxito en la vida no se trata por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Arriba Perú...’.



Por eso, hoy más que nunca, y pese a todo lo malo que puede pasar en nuestro país, estoy convencido de que podemos salir adelante y realizar nuestros sueños. Colocarnos metas y llegar a ellas, hasta pasarlas. Aquí les dejo unos tips para ser un emprendedor:



ARRIÉSGATE. Iniciar una empresa puede ser el camino más arriesgado, pero también el que te puede traer mayores beneficios; por lo tanto, si crees en ello, debes continuar hasta el final y evitar que tu estado de ánimo y tus ganas bajen. Eso sí, debes tomar riesgos inteligentes y calculados.



RODÉATE DE PERSONAS CLAVE. Es muy importante que, durante este periodo, frecuentes a personas que realmente desean que consigas grandes logros en la vida. Si deseas tener éxito, rodéate de gente exitosa y que espere que tú también lo seas.



PERSIGUE TU FELICIDAD. Al iniciar cualquier proyecto, debes hacerlo en algo que verdaderamente te apasione. Toma en cuenta que si vas a hacer algo el resto de tu vida, debe ser algo que te motive a su emprendimiento.



AGRADECE LO QUE TIENES. Al despertar agradece por el nuevo día y los retos que tendrás. Deja lo malo atrás y sigue adelante”. Pucha, Gary tiene razón.