A comprar los útiles

Mi amigo Gary llegó al restaurante por su pollo al horno con ensalada rusa y su jarrita de refresco de maracuyá. “María, se viene el inicio de las clases escolares. Millones de padres de familia tendrán que estirar sus presupuestos para que la plata les alcance, pues tienen que comprar útiles escolares, uniformes y otros implementos, además de pagar la matrícula y pensión, si los hijos estudian en colegio particular. Pantalones, faldas, blusas, zapatos, mochilas, ropa para educación física, cuadernos, libros y otras, son palabras que preocupan a los padres de familia en esta época del año.

A veces se piensa en un presupuesto, pero por una u otra razón la lista crece y también los gastos. Entonces, es necesario pensar en las soluciones. Hay cosas que inevitablemente se tienen que adquirir, pero en otras se puede ahorrar. En enero, febrero y marzo, el ahorro en la familia es muy importante, pues evitará tener contratiempos económicos cuando los chicos inicien sus clases. Es necesario hablar con los hijos sobre la importancia del cuidado de los útiles escolares, premiarlos por su responsabilidad en el estudio y con sus cosas es una excelente opción para mantener todo en orden. Aquí te dejo algunos consejos que pueden ser de utilidad para tus lectores que tienen hijos en edad escolar.

Reciclar lo que sea posible. Revisar los útiles escolares del año pasado y dejar todos los que aún sirven. Muchas veces hay colores, lápices, reglas, carpetas y hojas en blanco que pueden ser nuevamente aprovechados.



Hacer la lista. Luego definir lo que se va a reutilizar, anotar lo que se va a comprar, siempre teniendo en cuenta lo que es realmente necesario.

Comparar precios. Es posible que en algunos lugares los precios aumenten, por lo que es importante buscar, caminar y comparar. El objetivo es encontrar no solo buenos precios, sino también promociones, ofertas y descuentos.



Invertir con responsabilidad. Pensar que lo barato sale caro. Por eso hay que comprar artículos de buena calidad y duraderos.

Comprar con tiempo: No dejar todo para la último. Hay que fijarse un plazo para comprar, lo que permitirá tener la paciencia necesaria para ir en la búsqueda de los mejores útiles escolares y no cometer errores con malas decisiones en calidad y precio.



Júntese con otros padres. De esta manera pueden obtener mayor información y útiles que en cantidad benefician con descuentos”. Tiene razón mi amigo Gary, yo ya estoy haciendo mi lista. Me voy, cuídense.