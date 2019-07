Utilice bien el dinero

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un seco de res con papas, zanahorias, alverjitas, arroz blanco graneadito, sarsa criolla y, para tomar, una manzanilla calientita. “María, en Fiestas Patrias muchos peruanos recibirán la gratificación, por lo que contarán con efectivo. Pero la gran mayoría, que es la que no tiene trabajo formal y no recibirá la ‘grati’, en general también podrá tener más platita, pues la economía se dinamiza porque quienes reciben dinero extra gastan más. Sin embargo, es fundamental no malgastar. Algunos consejos de los expertos para manejar bien la plata siempre, sea la gratificación o el sueldo:

Pague deudas y ahorre: El dinero extra que reciba úselo en cancelar toda su deuda o parte de ella. No gaste sin pensar. Eso no significa que no destine una cantidad para darse un gustito con sus seres queridos. El restante, ahórrelo. Aunque gane poco y crea que es imposible hacerlo, con algo de esfuerzo e ingenio, sí se puede. El ahorro es la base del desarrollo.

Invierta en educación: Si tiene hijos, deles la mejor educación posible. Esto implica mayores desembolsos, pero es la mejor inversión. Debe estar seguro de los compromisos que planea adquirir. Vea bien si podrá pagar, por ejemplo, un colegio más caro, una universidad privada, un curso, etc.

Mejore su vivienda: La calidad de vida y la seguridad son importantes, así que su dinero será bien invertido si realiza mejoras en su casa. También puede mejorar la seguridad, colocando alarmas, rejas, candados, etc.

Cree un fondo de emergencia: Junte para cualquier apuro una cantidad equivalente a la que usa en tres o seis meses en su gasto corriente. Así no tendrá que pedir prestado o, peor aún, quedarse sin obtener el dinero que necesita. Póngalo en una cuenta segura, accesible y que genere intereses arriba de la inflación.

No rehuya su responsabilidad: Si su pareja maneja las finanzas familiares, igual usted debe saber qué pasa con su dinero. Una vez al mes vean juntos los estados de cuenta y reportes de su situación financiera.

Controle sus tarjetas de crédito: Úselas solo como medio de pago para aprovechar los financiamientos gratuitos que ofrecen y páguelas totalmente antes de su fecha límite. Jamás las use como medio de crédito, pues los intereses son muy altos, a menos que sea una emergencia. Cuantas menos tarjetas tenga, mejor.

Edúquese usted mismo: Lea todo lo que pueda sobre finanzas, créditos, ahorros, inversiones y demás en periódicos, revistas y libros. Incluso, asista a algún curso para aprender cómo hacer crecer su dinero”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.