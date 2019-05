'Cigarrito' en Venezuela

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por sus tallarines verdes con un churrasco a la inglesa encima y quesito parmesano. Para tomar, se pidió una jarrita de chicha morada heladita.



“María, me vino a buscar el veterano periodista de Política, ‘Cigarrito’, como siempre con sus tremendos lentes oscuros que le cubrían la cara, unos jeans pegaditos y su pelo largo castaño. Las chicas de la Redacción gritaron ¡¡cuero!! cuando lo vieron de espaldas, pero cuando se quitó los lentes y vieron esos ojos enrojecidos como Drácula, inyectados de tantas amanecidas y borracheras con ron barato, gritaron de espanto, y se fueron a esconder a la Sala de Reuniones. ‘Gary, no sabes cómo me afectó ver por la televisión cuando esas tanquetas de militares felones al pueblo, leales al sátrapa de Nicolás Maduro, ¡¡atropellaban a civiles indefensos!!



Esto tal vez se podría ver en un país de las dictaduras fanáticas de los fundamentalistas musulmanes o en los brutales ataques a la población civil por el ejército ruso en la represión a Chechenia, pero no en Latinoamérica. Lo que se vivió ayer en Venezuela ya sobrepasó todos los límites. Yo te la canté Gary, Maduro solo caerá cuando la cúpula militar mafiosa, sus socios en negocios de narcotráfico, empiecen a ser cuestionadas por la oficialidad joven, que no está manchada por la corrupción y ya está harta de servir a generales corruptos, que apoyan a Maduro, porque ya están fichados por Estados Unidos. De caer el sátrapa, estos militares serán extraditados al país de Donald Trump.



Por eso defienden al impresentable dictador a sangre y fuego. Gary, tú sabes que cuando era el bravo de Política, el inmenso y rubio director me mandó a Venezuela. Me dijo: ‘Cigarrito, toma el primer vuelo al país de ‘El Puma’, quiero que le cuentes a los lectores si ese tal Hugo Chávez es un ángel o demonio, un dictador o un gobernante del pueblo’. Estuve en Caracas, Valencia, Puerto La Cruz y los sectores de intelectuales, periodistas y profesionales estaban en contra del llamado ‘Cabeza de Cohete’. Pero Chávez era muy hábil para perpetuarse en el poder. Diariamente llegaban a los ‘pueblos jóvenes’ camionadas de cocinas, frigideres y televisores a color para miles de personas.



Esa masa se convirtió en la fuerza de choque ‘chavista’, que apedreaba a los diarios y los canales de televisión, que pedían democracia. Pero como tú sabes, cuando en el país tienes ingreso de divisas, por la exportación del petróleo, puedes dar ese asistencialismo. Imagínate que cuando viajé, los taxistas eran colombianos. Hoy, los ‘venecos’ buscan la salvación en Colombia. Pero no nos engañemos, con la corrupción de Chávez empezó la crisis económica de Venezuela.



¿Acaso su hija no es una de las mujeres más ricas del mundo y vive en Estados Unidos? La crisis en la patria de Bolívar la inició Chávez, y la continuó el impresentable Nicolás Maduro, a quien le queda muy poco tiempo. Es un ‘dead walking’, un ‘cadáver político’ caminando’”. Pucha, ese señor ‘Cigarrito’ fue un gran periodista, lástima que no guardó pan para mayo. Me voy, cuídense.