Viaja con tu familia

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos tallarines al pesto con un bistec a la inglesa y, para tomar, una manzanilla caliente.



“María, ahora que se acercan las Fiestas Patrias, los chicos que están en el colegio tendrán dos semanas de vacaciones así que, si se puede, los padres podrían planear un viaje de vacaciones para llevarlos a conocer algo más de nuestro país. Es una buena forma de fomentar la unidad familiar y el amor a nuestro país, pues solo se ama lo que se conoce. No hace falta mucho dinero, pues hay destinos cercanos y económicos. Creo que se trata más de tiempo y de ganas, porque puede ser que los padres deban seguir trabajando. Pero si tienen un fin de semana, un par de días y hasta solo uno, salir de la ciudad debería considerarse. Algunos destinos en Lima:



Antioquía: El bello ‘pueblo de colores’ en Huarochirí, a solo tres horas de viaje. Es famoso por tener el retablo más grande del mundo, por lo que ingresó al Libro Guinness de los Récords. Las fachadas de sus casas están bellamente pintadas con motivos como tulipanes, caballos, aves y otros. En colectivo, el pasaje cuesta 15 soles y se toma en el cruce de las avenidas Arriola y Rosa Toro, en San Luis.



Huaral: En el ‘norte chico’, famoso por su sabroso chanchito al palo. Está a dos horas de Lima, y también se puede ver el Castillo de Chancay.



Lomas de Lúcumo: En Pachacámac, a solo una hora y treinta minutos. Se puede realizar avistamientos de aves y rápel, que es el sistema de descenso mediante cuerdas por superficies verticales.



Huancaya: Está a siete horas de Lima, en la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, y es uno de los refugios naturales más hermosos. Con paisajes llenos de cascadas y lagunas color esmeralda. Se pueden realizar paseos a caballo a orillas del río, pesca de truchas, vista de aves, kayak y trekking.



Tampoco podemos olvidarnos de Caral, Canta, Lunahuaná, Marcahuasi o Santa Eulalia. Pero si no se quiere salir de la ciudad, se puede visitar la Plaza de Armas, la Catedral, la Plaza San Martín y Miraflores, este último con su imponente vista al mar y el Parque del Amor. En el Callao, se pueden contratar paseos en bote a las Islas Palomino, o caminar por el Centro Histórico del puerto, donde además se puede comer de maravilla, como el tradicional pan con pejerrey.



Las alternativas para conocer en estas vacaciones son muchísimas más. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado con la seguridad, comenzando porque no se puede contar a todos que saldrán y dejarán la casa sola, ni publicar en internet las fotos del lugar turístico en el que se encuentren. Se debe asegurar bien la vivienda y encargarla a alguien de confianza”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.