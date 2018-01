Ni una menos: el crimen de Vilma Cruz Pinedo, la ‘Princesita de Marañón’, y su relación con Facebook

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un estofado de res con arrocito blanco, ensalada de cebolla y un refresco de maracuyá. “María, muy triste lo que pasó con Vilma Cruz Pinedo, la ‘Princesita de Marañón’. Fue encontrada muerta dentro de una maleta en la Variante de Pasamayo y el asesino sería su enamorado, al que conoció por Facebook. Internet es una buena herramienta de trabajo, estudio y entretenimiento, pero también suele ser usada por ladrones, violadores y otros delincuentes que son un peligro especialmente para niños y mujeres. Hay que tener mucho cuidado cuando nos sumergimos en el ciberespacio, principalmente si entramos a las redes sociales. Algunos consejos básicos de seguridad:



- Jamás lo olvides. Las redes sociales están llenas de delincuentes, como violadores, pederastas, ladrones y secuestradores, pues Internet les da enorme facilidad para contactar a sus víctimas sin exponerse.



- No aceptes solicitudes de amistad de desconocidos. Ten contacto con quienes conoces lo suficiente. Si tienes hijos, pon atención, pues cuanto más chicos, mayor es la tendencia a aceptar desconocidos. A veces quieren presumir de tener muchos ‘amigos’ en la red.



- Cuidado con lo que publicas. Evita poner información como ‘almorzando con la familia en el restaurante’. Los ‘robacasas’ te agradecerán datos como este.



- Usa contraseñas seguras. No emplees nombres, tampoco tu número de teléfono ni del DNI.



- Las contraseñas de redes sociales deben ser únicas. Cámbiala siempre y no se la des a nadie.



- Utiliza https:// en tu Facebook / Twitter / LinkedIn, y no http://. La comunicación https:// viaja encriptada, es más difícil de descifrar y mucho más segura.



- Cuida a tus hijos. Los padres deben aprender a usar la computadora para que se conecten con sus niños y estos aprendan a disfrutar del Internet con sus padres. Y ayuda a saber qué páginas visita el menor.



- Habla con tus hijos sobre hábitos de navegación y sus riesgos. El menor debe sentir que si le sucede algo extraño o incómodo, puede decírselo a sus padres.



- Acuerda reglas claras, como el tiempo de uso (de día y no de noche) y cuántos días a la semana.



- Usa filtros de control. Así evitarás que accedan a páginas de pornografía, violencia, racismo y otras. Hay muchas gratuitas.



- Poner la computadora en zona de uso común. Puede ser un pasadizo o la sala, para supervisar el tiempo de uso y evitar el ciberacoso al usar la webcam.



- Enseñarles que los datos personales son información sensible que puede ser utilizada en su contra”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

