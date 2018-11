Violadores en Facebook

El fotógrafo Gary estuvo trabajando desde temprano y llegó con hambre al restaurante. De entrada pidió una papa a la huancaína con aceituna y huevito duro, de segundo un arroz con pollo presa grande y su refresco de maracuyá.



“María, nunca me voy a cansar de repetir que en estos tiempos los padres, por más que trabajemos casi todo el día, debemos tomar las medidas necesarias para proteger a nuestros hijos de todos los peligros que existen en la calle y hasta en la propia casa.



Realmente es indignante cómo los depravados aprovechan todo recurso para captar a sus víctimas y dar rienda suelta a sus perversiones con menores de edad. Uno de los más recientes casos ha sido el de una mujer llamada Rosa Poma, quien con engaños sedujo a una niña de 12 años y fue encontrada en el baño de un centro comercial de El Agustino haciéndole tocamientos indebidos. También el caso de Marco Checa Ausejo, quien según la policía, captaba menores por Facebook y fue intervenido por las autoridades en su cuarto junto a dos chicas de 13 y 14 años.



Jóvenes y adolescentes viven el día a día conectados al celular, la tablet y la computadora, pero sin supervisión y hasta sin la mínima precaución y conciencia de los riesgos. Por eso, educadores y psicólogos señalan:



-Hable con sus hijos. Hay perfiles falsos en Facebook. No acepte invitaciones de amistad de gente que no conozca en persona.



-No coloque detalles personales, de donde estudia o vive, ya que podría ser la pista para que lo ubiquen no solo ladrones, sino también pervertidos.



-Fíjese bien antes de compartir o dar ‘me gusta’ a un post. No acepte concursos, encuestas ni otros ofrecimientos de quienes solo se comunican a través de Internet. Tampoco acepte encuentros para ‘conocerse’.



-Evite mencionar dónde se encuentra, hacia dónde va o qué va a hacer, porque podría estar dando información valiosa a los delincuentes.



-Si le gusta compartir videos y fotografías de su familia, filtre los destinatarios y seleccione muy bien a las personas que quiere que lo vean.



-No comparta direcciones de domicilios, número de teléfono, parentesco de familiares, nombres completos u otros.



-Personalice sus perfiles para que su información más personal no quede a la vista de todos. Las redes sociales permiten decidir qué se quiere publicar y qué no.



-Cuide su reputación. No envíe ni siquiera a una persona muy cercana, como su pareja, fotos íntimas suyas. Podría lamentarlo toda su vida”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.