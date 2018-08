Violencia en las calles

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su plato favorito, una rica chanfainita con arroz blanco graneadito y rocotito molido. Para beber, se pidió una jarrita de agua de cocona.



“ María, no deja de sorprender el video de un individuo que golpea impunemente al chofer de un bus solo porque no quiso detenerse en un paradero prohibido. Como lo he escrito en otras oportunidades, en la calle mucha gente parece que está a punto de estallar. Reacciona mal. No respetan a mujeres ni ancianos.

Hace poco el reconocido psiquiatra Carlos Bromley declaró a Trome que la violencia va en aumento en el Perú. Él sostiene que esta realidad está enmarcada dentro de muchos actores, sobre todo en la ausencia de una política en pro de la paz y la felicidad, la carencia de formación y educación contra la violencia desde niños, la impunidad, la alta de ineficacia de instituciones como la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, el consumo incrementado de alcohol y otras drogas, la fácil posesión y uso informal de armas de fuego.

El médico precisó que el progreso y el futuro de nuestro país dependen de la salud mental y es urgente que se trate como una política de Estado. Advierte que nuestros hijos están creciendo a la deriva, egoístas y violentos, víctimas de una sociedad enferma. Por eso destaca que Trome, el medio más leído del país, toque estos temas, porque contribuyen a tomar conciencia de la difícil situación. Y así lo he percibido también al escuchar comentarios en la calle, de padres interesados en afrontar mejor la crianza de sus hijos.

Por eso, el experto aconseja tener en cuenta:



- Tenemos derecho a la felicidad individual y colectiva. Es nuestra responsabilidad conseguirla.



- La depresión, la ansiedad, el consumo de alcohol y otras drogas son los trastornos de salud mental de mayor incidencia en los peruanos.



- Aun estando físicamente, en muchos hogares los padres se portan como ausentes.



- Hay que conocerse mejor en pareja, antes de comprometerse, casarse o convivir y tener hijos.



- Madres solteras: No se den por vencidas, críen a sus hijos con amor. No acepten una nueva pareja rápido.



- Error más grave en la crianza: Gran carencia de afectos y mala comunicación de padres-hijos.

- Redes sociales: Uso responsable. No pierda la comunicación directa ‘face to face’ (cara a cara) con lenguaje no verbal, mirarse a los ojos y movimiento corporal.



El Gobierno debe implementar una política de buena salud mental en colegios, en programas para padres, atacar la drogadicción y el consumo de alcohol".