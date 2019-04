Violencia en colegios  

Mi amigo Gary, el fotógrafo, llegó al restaurante por su seco de cabrito con frejoles, su ají amarillo molido y su jarrita de chicha de jora.



“María, la situación está de mal en peor en los colegios. El otro día detuvieron al director de una cadena de centros educativos particulares porque, en una especie de rito satánico y en complicidad con un chamán, intentó asesinar a un profesor.



Según unos videos difundidos en YouTube, en Huancayo, una profesora de inicial obligaba a sus alumnitos de cuatro años a pelear entre ellos, incluso a las mujercitas. En Facebook también vi imágenes de dos alumnos, de unos quince años, que agarran a lapos y cocachos a otro dentro del aula. Y sin contar el caso del adolescente que mató a un compañero de clases, dentro de su salón, con la pistola de su papá.



Algo está pasando con los alumnos y sus profesores, pues cada vez hay más muestras de falta de respeto, insensibilidad, violencia y hasta casos de abuso sexual. Se ha dado, incluso, que escolares agarran a golpes a sus maestros.



Y no solo en el Perú, sino también hasta en los países llamados desarrollados. En las redes circula un video de un colegio de Nueva Jersey, donde un alumno agarra a puñetes a su profesor, a quien tumba y patea en el suelo, solo porque le impidió que use el celular en hora de clase. Increíble.



Pero volvamos al Perú. Según un reciente informe del Ministerio de Educación, entre setiembre del 2013 y diciembre del 2018 se reportaron más de 26 mil casos de violencia escolar en todo el país. Y eso que muchas agresiones no son consideradas en las cifras oficiales porque las víctimas no denuncian por temor y vergüenza.



Hay miles y miles de niños y adolescentes que sufren en silencio el despiadado bullying y sus padres y profesores no hacen nada porque desconocen lo que está pasando. Por eso, el Ministerio de Educación ha implementado la plataforma ‘SíseVe’ (http://www.siseve.pe/) en Internet y hasta con aplicación para celulares, así como la línea gratuita 0800-13687. Pero más allá de las denuncias y la sanción para los responsables, está la formación moral de los alumnos.



La manera de instruirlos con buenos principios, con valores como el respeto, la decencia, la honradez, la humildad, la solidaridad. Es necesaria una educación con la participación de los padres y psicólogos, pues hay casos en los que se precisa de ayuda profesional y con carácter de urgencia”. Tiene razón, mi amigo Gary. Ya no hay la inocencia, el respeto y la bondad de otros tiempos, inclusive en los colegios.



Me voy preocupada, cuídense.