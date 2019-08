Hazte respetar

Mi amigo Gary llegó por su arroz con pato, ensaladita de cebolla, ajicito molido y su jarra de agua de hierbaluisa.



“María, el maltrato psicológico del hombre hacia la mujer es muy común y a veces pasa desapercibido. Son muchas las mujeres que lo sufren y no son conscientes de la situación, o lo son y no deciden ponerle fin debido al miedo, la vergüenza o porque ya se han acostumbrado y lo toman como algo normal.



Por ejemplo, la falta de respeto, burlas, frases en doble sentido o comentarios ofensivos son cotidianos en muchas relaciones de pareja, ya sea de esposos, novios o enamorados. Se dan en todos los estratos sociales y niveles culturales. El otro día, en la televisión se difundió un video donde Nicola Porcella aparece insultando y amenazando a Angie Arizaga. Luego él y ella negaron que haya habido una agresión verbal. Sin embargo, ante nuevas evidencias, Porcella admitió que no podía contener sus impulsos y pidió disculpas.



Angie quedó como una mujer que se deja maltratar por los hombres y que está acostumbrada a seguir en una relación tóxica y peligrosa. Hasta la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, le llamó la atención y dijo que ‘las mujeres deben hacerse respetar’. Los hombres maltratadores empiezan así, con la violencia psicológica, luego controlan, aíslan e intimidan a sus parejas. Mucho cuidado. Aquí te dejo algunos tips para tus lectoras.



Debes empezar por respetarte a ti misma. El gran pensador Confucio decía ‘Respétate a ti mismo y los demás te respetarán’.



Refuerza tu autoestima, valórate. Si la persona no se quiere a ella misma, es fácil que acepte el maltrato de los demás.



Controla tu tiempo. Haz tú misma tus planes. Es importante coordinar, pero nunca hay que aceptar una imposición. Debes hacerle entender a tu pareja que después de él, tú tienes una vida.



Mantén tu independencia. Tú no tienes dueño, no eres propiedad privada de nadie. Haz respetar tus pensamientos, tus decisiones y tus actos.



Aclara toda situación de riesgo. Ante cualquier indicio de agresión verbal, como una broma pesada, una burla o un insulto, por más mínimo que sea, deja en claro que no lo aceptarás. Si dejas que avance, después será peor y puede pasarse a la agresión física.



Si eres víctima de agresión psicológica o física, busca ayuda en la Defensoría Municipal (Demuna) de tu distrito, la Fiscalía de la Familia o el Ministerio de la mujer. Si es necesario, haz la denuncia en la comisaría”. Tiene razón, mi amigo. Ya saben, no dejen que les alcen la voz ni que les levanten la mano. Me voy, cuídense.