Vive con tranquilidad

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un seco de res con frijoles, arroz blanco graneadito con perejil picado encima, salsa criolla y, para la sed, una chicha morada fresquecita.



“María, en estos tiempos la vida es muy complicada para todos. Quién no tiene problemas en el trabajo, deudas, disputas en la familia o con amigos, enfermedades y accidentes. Hace unos días, la economista Melisa González se despistó con su camioneta y mató a dos jóvenes profesionales en San Isidro. Ella no quería causar esa desgracia, pero lo hizo y marcó la vida de todos los involucrados. Esta tragedia debe servirnos para reflexionar y actuar siempre con responsabilidad. Algunos consejos de los expertos:



No actúes por impulso: Siempre pasamos situaciones que pueden hacernos perder el control. Por ejemplo, cuando a un conductor otro le mete el carro y quiere seguirlo para hacerle lo mismo. Eso sería un grave error. Lo mejor es respirar hondo y calmarse. Nada se gana al intentar vengarse y, en cambio, podría ocurrir una tragedia. Hay que pensar que lo importante es llegar a casa para estar con nuestros seres queridos.



Elige bien a tu pareja. Esta siempre es una decisión importante, y más si es para casarse, pues se trata de la persona que nos debe acompañar toda nuestra vida y con la que se tendrá hijos. Debe ser alguien confiable, honesta, leal, responsable, educada, que respete a los más débiles, como niños, mujeres y ancianos. Que no sea violento, que se aleje de los problemas. Que te ame y sobre todo te respete.



Cuidado con tus amistades. Deben ser personas que te respeten y valoren, que estén ahí para compartir buenos y malos momentos. Que no tengan conductas de riesgo, es decir, que no cometan actos delictivos ni tengan problemas de alcohol y drogas. Sus valores y moral deben ser similares a los tuyos.



El sexo y el amor no son un juego. Muchos viven en constante tensión y ni dormir tranquilos pueden porque tienen relaciones extramatrimoniales. Temen ser descubiertos. Además, pueden tener hijos fuera del matrimonio, lo que causará dolor a esos chicos, ruptura del hogar y problemas económicos. Eso sin contar el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual.



Sigue las reglas. Respeta las leyes, respeta a los demás, no robes, no seas violento, no adquieras deudas que no puedas pagar y controla tu economía, cuida tu salud alimentándote de forma sana, ten actividad física, hazte chequeos, duerme las horas necesarias, cuida y respeta a tus seres queridos, cumple tus responsabilidades, estudia, trabaja duro, preocúpate por tu seguridad y la de tu hogar, y tendrás grandes posibilidades de llevar una vida tranquila para disfrutarla con quienes amas”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.