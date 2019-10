Vive con tranquilidad II

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un cebiche con camotito sancochado, choclo, lechuga y, para tomar, una limonadita. “María, ayer hablábamos de la importancia de tomarse las cosas con tranquilidad y de adoptar las mejores decisiones, para cometer menos errores en la vida y, por tanto, podamos vivir en paz y sin problemas graves. Decíamos que no podemos actuar por impulsos, que debemos elegir bien a la pareja y a las amistades, que el amor y el sexo no son un juego y que siempre hay que seguir las reglas. Los especialistas dan más consejos:

1 Educa a tus hijos con el ejemplo. No solo basta decirles que no mientan ni roben. Los padres debemos tener un forma de vida guiada por la moral y las buenas costumbres, pues los hijos nos imitan.

1 Cuida tu relación de pareja. Quiere, cuida y respeta al ser amado. Exprésale tu amor siempre, con palabras románticas y acciones, pues la unidad de ambos es básica para la unión familiar y su progreso.

1 Fomenta la lectura en casa. Lee un libro y que tus hijos te vean para que hagan lo mismo. Con la educación lograrán desarrollarse.

1 Ten una fuente de ingresos extra. Piensa en la actividad que te gustaría realizar aparte de lo que haces para vivir. Así, si pierdes un trabajo, te quedará el otro y no sufrirás serios problemas económicos.

1 Ordena la economía de tu hogar. Establece tus ingresos y egresos. Estos nunca deben ser mayores que los primeros. Si es así, recorta tus gastos, comenzando por los menos importantes.

1 Más seguridad. Refuerza puertas y ventanas. Si es posible, pon alarmas y cámaras. Sus precios ya no son tan elevados. Si tomas taxi, contacta a un conocido y de confianza para que te dé ese servicio. Si usas transporte público, elige vehículos autorizados y de ruta.

1 No retires mucho dinero del banco. Solo lo necesario y, si es posible, haz transferencias bancarias. Mientras menos tengas el dinero en tus manos será más seguro. Usa cajeros automáticos vigilados y de día.

1 No exhibas joyas ni dinero. Los delincuentes hoy no dudan en matar para robar unos cuantos soles o el celular. Muestra lo menos posible.

1 Si manejas un vehículo, hazlo con responsabilidad. Conducir no es juego, pues cada vez que un carro se mueve hay el riesgo de choques y atropellos. Nunca manejes después de haber tomado licor, no excedas los límites de velocidad y no seas agresivo. Conduce con precaución y lleva tu carro a mantenimiento. Recuerda que tu vida y las de muchos otros están en tus manos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.