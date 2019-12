Del saque somos carnecita... Mañana es la primera final y para mí, la ‘Mosca’ hizo la lógica: jugar primero en casita. Alianza Lima viene de dos partidos intensos, con la tensión que estresa, encima no ha tenido días para prepararse a la altura y realizará un viaje que también desgasta. A su favor tiene que llega con ritmo y deberá aprovechar los contragolpes en el primer tiempo, mientras tenga oxígeno. Binacional será local, pero hace 15 días que no realiza un partido exigente, además tiene la presión de ganar y, si no anota en los primeros 45 minutos, los ‘muñecos’ le jugarán en contra. El equipo de Mosquera sabe que deberá golear sí o sí, porque en Matute Alianza es más que favorito. Así es...

La última vez que los victorianos jugaron en Juliaca empataron, pero estuvieron más cerca de llevarse el triunfo al fallar dos penales. Creo que ese partido no se repetirá. Fue la peor actuación que Binacional hizo en casa y la mejor de Alianza en la altura. Si el ‘Profesor’ pretende repetir el esquema y el juego, se le puede ir la lancha. Y no va cher...

Ya me contaron que el número 1 del finalista provinciano pedía como loco que la ida sea en Lima, porque el fin de semana es su ‘diablo’ y quería festejar. O sea que en lugar de motivar a su plantel que por primera vez sueña con ser campeón nacional y encima la posibilidad de meterse un buen drilo al bolsillo por la Copa Libertadores, prefiere la joda. Hummmm...

Me datean que ‘Tyson’ se ganó un sencillo por estar en la inauguración de un salón spa en Los Olivos. Ayer lo invitaron y unos dicen que fue para que la gente lo vea y se acerquen a atenderse. Otros lo vieron y se paltearon porque su ‘chasis’ no le ayudó. Curuju... Me voy, soy fuga.