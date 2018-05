13 Reasons Why: Netflix filtra nuevas imágenes de la segunda temporada [VIDEO y FOTOS]

La temporada 2 de 13 Reasons Why retoma la historia de las consecuencias de la muerte de Hannah y el complicado proceso de recuperación de los personajes. La escuela se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá ante nada con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah no salga a la luz. Una serie de polaroids inquietantes lleva a Clay y a sus compañeros a descubrir un secreto perturbador y una conspiración para que se mantenga oculto.

La temporada 2 de 13 Reasons Why se estrenará en Netflix el 18 de mayo 2018.



Recursos para la temporada 2:

En preparación para el lanzamiento de la segunda temporada, nuevos recursos serán agregados a 13ReasonsWhy.info, incluyendo una guía de discusión actualizada, así como una nueva serie de videos para discusión- material en el cual el reparto aborda los problemas de los que se habla en la serie, como el bullying, asalto sexual y abuso de las drogas.



Acerca de Netflix

Netflix es el principal servicio de entretenimiento por internet en el mundo. Presente en más de 190 países, 125 millones de personas disfrutan más de 140 millones de horas de programas de TV y películas por día, incluidos los documentales, las películas y series originales de Netflix. Los miembros de Netflix pueden ver lo que quieran, cuando quieran, en casi cualquier pantalla conectada a internet, y pueden reproducir, pausar y ver un título, sin publicidad ni compromisos.

13 Reasons Why