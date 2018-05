13 Reasons Why: Lanzan 6 videos para dialogar en Netflix [VIDEO y FOTOS]

La primera temporada de 13 Reasons Wh y sirvió como un puente para poder hablar sobre esos temas complicados entre padres y sus hijos adolescentes, según lo reportado este año por el estudio “Cómo reaccionaron los adolescentes y sus padres al ver la serie de Netflix 13 Reasons Why", realizado por la Universidad de Northwestern.



· El 80% de los adolescentes y adultos jóvenes dijo que las personas de su edad lidian con problemas similares a los de la serie.



· El 58% de los adolescentes habló con sus padres sobre la serie y sus problemáticas.



· Entre los padres que vieron el show se identificó que el 56% pudo hablar con sus hijos más fácilmente sobre temas complicados gracias a la serie, la mayoría mencionó que el show los motivó a hablar con ellos de depresión, suicidio y agresión sexual.



Con el lanzamiento de la temporada 2 este viernes 18 de mayo, Netflix está poniendo diversos recursos a disposición de sus miembros; entre ellos una serie de videos donde el elenco de 13 Reasons Why invita a sus seguidores a hablar sobre estos problemas abiertamente y, en caso de ser necesario, a buscar la ayuda pertinente. Los seis videos que forman parte de 13 Reasons Why - Serie para dialogar, incluyendo el video “Cómo hablar con alguien sobre el abuso del alcohol y las drogas”, ya están disponibles.





Más del 70% de padres, adolescentes y adultos jóvenes mencionaron querer tener acceso a más información y recursos sobre los temas tratados en la serie. Es por eso que, en preparación para el lanzamiento de la segunda temporada, nuevos recursos serán agregados a 13ReasonsWhy.info , incluyendo una guía de diálogo actualizada, para favorecer las conversaciones; además de la serie de videos antes mencionada. En ellos se abordan los temas con los que los protagonistas lidian en la serie, como el bullying, asalto sexual y abuso de las drogas.

13 Reasons Why