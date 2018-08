Una gran sorpresa se vivió en el programa 'Los 4 Finalistas: Baile' el último sábado 25 de agosto. Una pareja de retadoras sorprendió con su llegada a la competencia, pero no precisamente a los participantes, sino a Belén Estévez, una de las miembro del jurado.

La pareja conformada por Demi Villacorta e Irving Villavicencio llegaron para retar al dúo masculino: Yoni y Oreykel. Sin embargo, antes de salir al escenario de Los 4 Finalistas Jazmín Pinedo le consultó a la retadora el nombre de su pareja.

"Tú tienes novio, me cuentan por aquí. ¿Cuál es el novio de tu novio? Lo que pasa es que todos me dicen que le pregunte por tu novio. 'Pregúntale por su novio', me dicen. Yo tengo que preguntar'", dijo Jazmín Pinedo.

Ante esta pregunta, la participante se mostró un poco precavida y evitó por todos los medios responder la pregunta. Jazmín Pinedo le pidió a su compañero de baile para Los 4 Finalistas que revele el nombre de su pareja.

"Waldir Felipa", fue la respuesta que dejó a todos sorprendidos. Belén Estévez se sorprendió y solo dijo: "Me suena". Recordemos que el bailarín y la argentina tuvieron un intenso romance que nació en la pista de baile de El Gran Show.

Sin embargo, después de estar un par de años juntos, Belén Estévez y Waldir Felipa decidieron terminar. Ambos se reencontraron en El Gran Show, pero entre ellos ya no existía una relación ni siquiera de amistad.

Ahora , Waldir Felipa está en una relación con la joven bailarina Demi Villacorta. Al enterarse de esto, Belén Estévez comentó: "Sí puede ser que él (Waldir) haya armado la coreografía porque le ponía los mismos trucos que nosotros hacíamos"

