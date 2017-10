Adrián Di Monte: El amor que siente el cubano por México y Oaxaca tras ganar ‘Bailando por un sueño’ [VIDEO]

El fin de semana se coronó a la pareja ganadora del reality de baile ‘Bailando por un sueño’ de México. Montserrat Yescas y el cubano Adrián Di Monte se llevaron el premio del millón de pesos. La felicidad de ambos era contagiosa.

Gritos y llanto se vieron en el último programa de Bailando por un sueño luego de que se anunciara a los ganadores. Montserrat manifestó que usará el premio para mejorar el área de trabajo en el campo de su abuelita que está en Oaxaca. El cubano Adrián no podría creer que levantaba la copa.

“Sí fue muy difícil el reality, pero nunca pensé en ganar. Estoy muy emocionado porque soy extranjero yo no nací acá, pero dicen que un mexicano nace en donde se le da su chingada gana. Yo nací en Cuba y estoy muy feliz que México me abra las puertas”, manifestó Adrián Di Monte al medio El sol del centro.

“Le echamos el corazón. Estoy muy feliz. El sueño de Montse, me recuerda también a mi abuela Josefina de Cuba, lo cual me llena de muchas emociones encontradas y de vivencias de mi infancia y adolescencia con ella”, agregó.



“Creo que soy el primer extranjero que gana un reality en México y pongo muy en alto el nombre de mi isla Cuba" dijo Adrián Di Monte luego de agradecer a las personas que le permitieron ingresar a Televisa.

Al cubano Adrian Di Monte le preguntaron sobre sus planes fuera en Estados Unidos y este mencionó que sus sueños están en México. “Yo me quiero quedar en México a hacer carrera, la verdad. Yo no quiero usar a México como un trampolín para nada. México es mi casa, México me ha dado lo que nunca me dio Cuba y estoy muy feliz. Yo solo quiero trabajar en telenovelas y series hispanas por mucho tiempo”, finalizó.