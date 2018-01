Alexis Descalzo ya no regresa a los realities: "yo no me presto para tonterías"

Alexis Descalzo afirmó que cerró su etapa en los realities para dedicarse a su carrera musical, además cree que no lo consideran, porque él no se presta para algunas cosas.



“A los realities les tengo mucho agradecimiento porque de lo contrario nadie me hubiera conocido, pero no me presto a ciertas cosas. Yo no finjo un papel, no entro en poses ni nada de esas tonterías. Yo sí tengo personalidad en ese sentido”, dijo Alexis Descalzo, quien sigue promocionando su tema ‘Cutuplá’ y anunció una gira por Miami y Colombia.



(M.C.)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.