Andrés Hurtado reaparece en TV tras operación y su hija Josetty llora por enterarse así de la dura verdad

Emotivos momentos se vivieron en la última edición del programa 'Porque hoy es sábado con Andrés' luego de que su conductor, Andrés Hurtado reapareciera en TV tras haberse sometido a una delicada operación.

El popular 'Chibolín' fue intervenido, por segunda vez, de emergencia por unos cálculos y quiste en los riñones. Por ese motivo, su hija, Josetty Hurtado, tuvo que reemplazarlo en el programa.

Mediante un enlace desde la clínica, Andrés Hurtado reapareció en TV aún con signos propios de la operación a la que se sometió. Los médicos informaron que la próxima semana puede reintegrarse a sus actividades.

Andrés Hurtado reaparece en TV tras operación

Sin embargo, Josetty Hurtado lloró en vivo al contar que su padre nunca le contó que iba a ser sometido a una operación. Además le expresó todo el amor que siente por él con un emotivo mensaje.

"Tu sabes que eres mi vida entera. Nunca me cuentas, no lo sé, sé lo que veo en las redes. Como es posible que ayer a las 11 de la noche recién me entere", dijo Josetty Hurtado, muy afectada.

"Tú me dices que no me preocupe, no me puedes hacer eso. Te hablo como hija ahorita no puedo ser conductora. Te amo y tú lo sabes", agregó.