Carloncho feliz en 'En boca de todos': "Aquí no necesitamos maltratar a los artistas"

¡Qué tal indirecta! Carlos Enrique Banderas, más conocido como ‘Carloncho ’, aseguró que se siente cómodo en ‘En boca de todos’ porque es un programa familiar y no necesita ‘chancar’ a los artistas.



“Me siento bien en el programa porque es un espacio que une a la familia, un magacín con diversos contenidos, pero no necesitamos maltratar a los artistas”, precisó el locutor ‘Carloncho’.



Ante los rumores del final de ‘Amor, amor, amor’, comentó que todo cumple un ciclo.



“Todo en la vida cumple un ciclo, hay que renovarse. No veo el rating, pero sé que estamos muy bien porque tenemos auspiciadores”, agregó ‘Carloncho’.



Finalmente, detalló que el tema Rosángela ‘ya fue’. “Eso es un capítulo de mi vida, pero no me incomoda, ya fue... tengo una carrera más allá de eso. No nací en la farándula de esa forma, sino en otros programas por mi capacidad”, expresó ‘Carloncho’.



(E.C.)

Carloncho responde por dichos sobre su relación con Rosángela Espinoza

