'Carloncho' enfurece en vivo con sus compañeros de 'En boca de Todos' por relacionarlo con locutora

¿No era para tanto? 'Carloncho ' protagonizó un incómodo momento en el programa ' En boca de todos', luego de que sus compañeros lo relacionaran con una locutora con la que trabaja en 'Radio Moda'. ¡Aquí los detalles!





Resulta que a través de una reportaje, el programa dio a entender que la locutora conocida como 'Marianita' tenía una relación más que amical con ' Carloncho', hecho que no le agradó al conductor.

"Yo salgo con una persona y esas cosas no me gustan. El video previo que presentan, no se presenta como tal (como si fueran amigos). Si yo decido manejar mi vida privada como mejor me parezca, a la larga me traen problemas. Yo tengo una pareja y no tengo que decir quien es", dijo 'Carloncho' muy incómodo.

'Carloncho' dejó en claro que no le gustó que lo relacionaran sentimentalmente con la mencionada locutora puesto que él ya tiene una pareja que está alejada de las cámaras.

"Este tipo de vínculos, sinceramente, no me gustan", puntualizó el locutor dejando a todos sus compañeros sorprendidos por su reacción.