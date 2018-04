Combate: Bruno Agostini asegura que sufrió acoso por parte de Ducelia Echevarría

El fornido Bruno Agostini comentó que Ducelia Echevarría lo ‘acosaba’, pues lo llamaba de madrugada.



“Ella me acosaba, desde que llegó al programa me escribía al WhatsApp y me llamaba de madrugada”, contó Bruno Agostini, quien participa del reality Combate.



En tanto, Ducelia Echevarría se defendió asegurando que no le hizo caso. “Fui yo la que lo ‘choteó’ y por eso dice esas cosas. Al principio salíamos a correr juntos y así prepararnos para las competencias, pero luego me defraudó como capitán”, dijo.