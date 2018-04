Combate: Isabel Acevedo fue calificada de 'traicionera' por Gino Assereto y no pudo evitar llorar

La ‘Chabelita’ Isabel Acevedo no pudo contener las lágrimas en el set de ‘Combate’, porque el ‘Tiburón’ Gino Assereto la calificó de ‘traicionera’.



Durante el programa del último martes, Gino Assereto quedó fuera del equipo rojo y dijo que lo habían traicionado. “Siempre apoyé a todas las chicas para que puedan rendir en las competencias y ahora siento que me han clavado un puñal en la espalda”, expresó el ‘Tiburón’.



Minutos después, Isabel Acevedo comentó que no había apoyado a Gino Assereto y terminó llorando.

Ducelia Echevarría llamó 'serruchadora' a Isabel Acevedo

“Me siento mal, yo no he actuado de mala manera. Busqué con mis compañeras elegir a una persona idónea para el equipo rojo”, indicó un poco más calmada la Isabel Acevedoal terminar el programa.



El reality ha incorporado la secuencia del ‘tribunal’ al estilo de ‘Esto es guerra’, y en las redes sociales señalan que es una ‘mala copia’.