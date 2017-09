Combate: ¿Pancho Rodríguez y Spheffany Loza ahora sí se reconcilian? [VIDEO]

¿Acaso el amor está paseando por el set de Combate? Pues, todo indica que sí. La situación más picante tuvo como actores principales a Pancho Rodríguez y Spheffany Loza, quienes podrían retomar su relación.



En el último programa de la semana, ambos compartieron un momento más que grato frente a cámaras, conversando algunas cosas relacionadas al panorama amoroso. En este contexto, Pancho Rodríguez habló de cómo ve las cosas como Spheffany Loza.



"Para retomar una relación no es, simplemente, decir 'OK regresemos'. Sino que uno tiene que estar dispuesto a superar los malos momentos para que no afecten la relación", indicó Pancho Rodríguez en Combate.



Luego de ello, el chileno y Spheffany Loza tomaron el escenario principal de Combate para bailar el tema de la cinta Dirty Dancing. Sin embargo, el asunto no terminó del todo bien ya que hubo una descoordinación entre Pancho Rodríguez y la modelo.



Ante este error, el mapocho le pidió a Spheffany Loza creer que estaban solos, palabras que dispararon las reacciones entre el público de Combate. En la segunda oportunidad, ambos desempeñaron un mejor papel.



"Me encanta verla sonreír, yo siempre le he dicho a Spheffany que tiene una sonrisa maravillosa. Que no la esconda porque se ve muy linda", sostuvo Pancho Rodríguez en Combate.