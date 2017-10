Combate: ¿Shirley Arica a punto de encontrar el amor en quien menos imaginas? [VIDEO]

¿Acaso Cupido está paseando por el set de Combate? Pues, según se dejó entender en la edición más reciente del reality, la respuesta sería un sí. Los protagonistas de esta ‘historia’ son la modelo Shirley Arica y Said Palao.



Todo empezó durante uno de los juegos de Combate en el que participaba la morena. Fue ahí que se consultó por la cercanía que ella y Said Palao tendrían.



Las declaraciones de uno y otro lado indicarían que el fornido estaría 'echando maíz' a Shirley Arica, quien no le sería indiferente. En esta línea, la joven reveló que él le consultó si iba a una fiesta, algo que puso como locos a muchos en Combate.



Otro asunto que resaltó en la situación fue la cara que puso Bruno Agostini, quien ha protagonizado muchos momentos coquetos con Shirley Arica. Uno de estos lo tuvieron cuando imitaron la coreografía de la película Dirty Dancing.

"¡Hay amor, hay amor! La sutileza con la que la que la levanta y cae", fue lo que comentó Renzo Schuller, conductor de Combate, en esa oportunidad.



El español obvió hacer comentarios cuando se reveló que Shirley Arica y Said Palao estarían en flirteos. ¿Acaso él perdió el tren con la morena? Pues, solo el tiempo lo dirá.