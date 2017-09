Combate: ¿Spheffany Loza y Pancho Rodríguez a punto de una reconciliación? [VIDEO]

Spheffany Loza y Pancho Rodríguez fueron los grandes protagonistas de la última edición de Combate. Esto luego de que fueran el centro de atención en el juego '¿Quién te besa?', donde ambos se franquearon con sus sentimientos.



"Esos labios... No puedo fallar con ellos", fue lo que sostuvo Pancho Rodríguez antes de que le quitaran una tela negra que tenía en los ojos. Al ver a Spheffany Loza, la reacción del chileno fue evidente para muchos que veían Combate.



Fue así que ambos se fundieron en un abrazo, el cual motivó los alaridos de los hinchas del reality de ATV. Luego de eso, Pancho Rodríguez y Spheffany Loza tuvieron la palabra.



"Siento que nosotros hemos pasado cosas muy fuertes, que nos han marcado mucho. Aun así, siento que por ambas partes el cariño y el amor, extrañamente, siguen intactos", dijo Pancho Rodríguez en Combate.

Estas declaraciones fueron secundadas por Spheffany Loza, quien dejó las cosas listas para una reconciliación. "Yo ya he tratado de conversar con él, pero todavía no se da el momento adecuado", indicó la hermana de Melissa Loza en Combate.



Ella agregó que Pancho Rodríguez sabe que lo ama. "Obviamente, el amor no se va de un día para otro", respondió el mapocho en Combate, añadiendo que Spheffany Loza ha sido una persona muy importante y una "compañera de vida".



"El tiempo siempre tiene la respuesta para todo", indicó Pancho Rodríguez. Solo habría que esperar a ver cómo llevan las cosas para saber si hay un amiste.