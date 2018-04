Combate: ¿qué dijo Tilsa Lozano luego de ver a Isabel Acevedo? [VIDEO y FOTOS]

Tilsa Lozano dejó muda a Isabel Acevedo cuando la ‘Colita’ apareció como jurado en el set de ‘Combate’ y le pidió que repitiera todo lo que dijo sobre ella y su ‘voz de pito’.



“¿Tienes algo que decirme, Isabel Acevedo?”, preguntó Tilsa Lozano al ser presentada en el reality de ATV. ‘Chabelita’ respondió: “No, por respeto a tu barriga, no tengo nada que decir”.



Pero Tilsa Lozano fue encima: “No te preocupes por mi embarazo, pero como el otro día te estabas burlando, ahora que estamos aquí frente a frente te digo: ¿Tienes algo que decirme?”, agregó Tilsa.

La única respuesta de Isabel Acevedo fue un tibio ‘no’.

‘AHORA RESPETA A LAS EMBARAZADAS’

Al finalizar el programa, Tilsa Lozano señaló que era importante aclarar las cosas, pero le sorprendió la reacción de Isabel Acevedo.



“Ahora respeta a las embarazadas. No voy a hacer más comentarios, pero creo que ha sido inteligente en responder, la han aconsejado bien”, añadió Tilsa Lozano.

¿Vas a seguir criticándola?

Estoy en ‘Combate’ como jurado, es un programa juvenil y cada cosa tiene su lugar. Considero que todo el mundo tiene derecho a que yo le caiga mal, que no me quieran ver o les ‘caiga chinche’, pero lo importante es decirlo ‘face to face’.



Angie Jibaja te criticó duramente...

No respondo con los mismos golpes bajos a la gente que estimo. Pero es incoherente cuando dice que ‘Miguelón’ es viejo, porque es dos años menor que ella.