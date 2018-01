Cathy Sáenz saca cara por Combate y habla de la nueva conductora

Cathy Sáenz, productora de ‘Combate’, aseguró que está sorprendida por las declaraciones de Marisol Crousillat, quien afirmó que el reality de ATV debe despedirse definitivamente de la pantalla.



“A Marisol la respeto muchísimo, es una mujer súper ‘punche’ y gran productora, pero si ‘Combate’ tiene que cumplir su ciclo, eso no lo dice ella, no lo diré yo ni el canal, eso lo dirá el público, quienes son los que mandan. Ella no ha visto el cambio y evolución que ha tenido el espacio, que es pura competencia”, refirió Sáenz.



Asimismo, contó que el 29 de enero arranca la nueva temporada y habrá una nueva conductora, que sería Laura Huarcayo. “Ella tiene full llegada con el ama de casa, con más de 14 años de experiencia. ¿Si será Laura? No te puedo decir, podría ser”, acotó.



