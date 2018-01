'Combate': Cathy Sáenz no convocaría a Miguel Arce [VIDEO]

Productora de ‘Combate’ descartó al popular ‘Thor’ para el reality, luego que dijo en Twitter que los programas de competencia solo buscan rating y dinero La productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, dijo que no convocará para el reality a Miguel Arce, luego que el popular ‘Thor’ dejó entrever que la producción de los programas de competencia solo buscan rating y dinero.



“Leí el post que le dejó a Bruno Agostini y me pareció que su comentario fue sin corazón y sin amor a la camiseta y viniendo de él, que se hizo conocido con este tipo de programas. Sé que me respondió y dijo que yo, antes de estar aquí, menospreciaba a ‘Combate’ y eso no es cierto, porque yo no declaraba”, detalló.



Tal vez está esperando que lo convoquen...



Bueno, en mis planes no está llamarlo, ni ahora ni mientras yo esté en el programa. Alguien que habla así, tan frío, no suma, quebraría el lindo grupo que hemos formado, somos una familia.



MARIO, KORINA Y PALOMA

​

¿Están confirmados Mario y Korina para el debut de este lunes 29?

El jueves me reuní con ellos y ya casi hemos cerrado.



Se comenta que Paloma Fiuza puede ser otro jale...



No lo descarto, me encantaría tenerla al lado de Brenda Carvalho.



Cambiando de tema, ¿cómo quedó el juicio con ‘Peluchín’?



En la primera instancia le gané y apeló. Acaba de salir la sentencia de la segunda instancia y es a mi favor. Debe pagarme 12 mil soles de reparación civil. La jueza también le exige que me pida disculpas públicas y es lo que estoy esperando. (C. Chévez)