Combate: Génesis Tapia dice que Dorita Orbegoso no le interesa [VIDEO]

Génesis Tapia dijo que el cruce de palabras que tuvo, en ‘Combate, con Dorita Orbegoso fue porque no le gustaron algunas actitudes de su compañera.



“A mí, Dora no me interesa, me da igual, los disfuerzos no me gustan, sinceridad ante todo porque detrás de cámaras te saludan y frente a estas cambian. Hay tanta gente linda en el programa que prefiero invertir mi tiempo en conocerlas”, manifestó Génesis Tapia.



También reiteró que está muy bien con su esposo Kike Márquez. (B.Pashanasi)



