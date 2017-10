Combate: Gian Piero Díaz está asado con Esto es Guerra y arremete contra la competencia

El conductor de ‘Combate’, Gian Piero Díaz, mostró su fastidio, tras señalar que ‘Esto es guerra’ está copiando sus juegos.



“En televisión ya todo está hecho, pero no me parece ético que saquemos un juego y al día siguiente lo repliquen igual. No es una molestia, es un fastidio natural”, precisó Gian Piero Díaz.



Pero se han generado críticas por los juegos de ‘Combate’…

Todo se corrige, es parte de la televisión.



Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se pelearon en ‘Esto es guerra’. ¿Cómo maneja la situación el conductor?

Nadie está preparado para una situación así. No hay un manual, pero aquí (‘Combate’) hay un anexo del comportamiento.





(L.Gamarra)

