Combate: Gian Piero Díaz 'cuadra' en vivo a Maylin Otero por hacer llorar a trabajador del reality

¡Tremendo escándalo! En la última edición de Combate , Gian Piero Díaz reprendió a Mailyn Otero por dirigirse de 'mala forma' a un trabajador del reality. A la bailarina no le gustó el vestuario y se quejó con los encargados.

Mailyn Otero reconoció que el vestuario que le entregaron no fue de su agrado e indicó que no era la primera vez que sucedía. Gian Piero Diaz no estuvo de acuerdo con su actitud.

Para reconocer el trabajo de las vestuaristas de Combate, Gian Piero Díaz pidió que ingresaran las encargadas al set para agradecerles por el apoyo que brindan gala a gala.

“¿Es verdad que cuando te entregaron el vestuario, tú les dijiste que estaba feo?”, preguntó el animador de Combate dejando en claro que la cubana no había tenido una buena actitud en su reclamo.

“Sí, dije que no me gustaba el calzón, ahora está recogido, me quedaba muy alto, que no era mi talla. Creo que hay libertad de expresión”, respondió Mail y n Otero.

Finalmente Gian Piero Díaz indicó que vio "al productor encargado, al borde de las lágrimas”. ¿Habrá alguna sanción para Maylin Otero? Pronto lo sabremos.