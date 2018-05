Gian Piero Díaz y Renzo Schuller siempre han intentado mantener la calma y mediar en los conflictos de la competencia en Combate. Sin embargo, en la última edición del programa, las cosas se pusieron candentes entre los participantes.

Tras una discusión producida por la competencia, los combatientes empezaron a insultarse alejados del micrófono. Los chicos de Combate tapaban sus bocas para que las cámaras no pudieran captar lo que decían.

Ante esta situación, Gian Piero Díaz se indignó y les dejó en claro que si estaban lanzándose groserías unos a otros alejados del micro, entonces no merecían estar en Combate. La llamada de atención llegó al punto de advertirles que su permanencia en el programa estaba en peligro.

"Acá se habla en el micro. Si se van a empezar a decir cosas que no se pueden decir en televisión, es porque no deben estar acá ¿me han escuchado? Si no pueden decir las cosas en el micro, es porque no las pueden decir en el programa. Y si no las pueden decir en el programa, es porque no deben estar acá", indicó Gian Piero Díaz.

Pero no todo quedó ahí. El conductor de Combate dijo que a la producción del programa no le iba a importar quién era la persona que hacía la falta. Así sea una de las figuras más representativas , Gian Piero Díaz les aseguró que simplemente salían.

"Si van a empezar a tocar cosas que no tienen que ver con la competencia, ni con el programa, simplemente se van. A mí no me interesan si se llaman A, B o C. Se van, se acabó. Me cansé de que estén hablando a las espaldas y amenazándose porque eso no va con el programa. Hace un año o dos se hacía eso, pero hoy no va con el programa", explotó Gian Piero Díaz.

Gian Piero Díaz en Combate

