¡Fuerte! Durante un enfrentamiento en Combate, la participante Ducelia Echevarría terminó con el tobillo doblado tras enfrentarse con Isabel Acevedo durante el reto físico. La combatiente del equipo verde lloró de frustración pues era la segunda vez que tenía una lesión en el mismo pie.

Cuando se repitieron las imágenes del preciso instante en que Ducelia Echevarría se lastimó, se ve que el pie de la participante se dobla al tocar la lona y luego Isabel Acevedo cae sobre ella por el juego que realizaban. Los conductores de Combate lamentaron la situación pues los equipos acababan de ser conformados.

Sin embargo, Ducelia Echevarría no tomó a bien esta nueva lesión y prefirió no decir nada sobre Isabel Acevedo en el momento del accidente. "Yo no quiero decir nada. Que hable lo que le dé la gana. No me interesa. Estoy muy frustrada"

Al ser trasladada a la clínica para ser evaluada, el doctor decidió enyesar el tobillo de Ducelia Echevarría por la lesión. La participante de Combate lo comunicó por redes sociales a sus seguidores, quienes lamentaron la situación.

Pero eso no fue todo. La participante del equipo verde realizó una grave acusación contra su compañera Isabel Acevedo. Vía Instagram, Ducelia Echevarría aseguró que ella gritó de dolor cuando sintió algo en su tobillo, pero la pareja de Christian Domínguez no hizo nada.

"No sé ni como reaccionar. Acabo de llegar a mi casa. 5 días con yeso, sin poder hacer nada y sin saber cuánto tiempo me tomará recuperarme. ¡Estoy fregada! Es como si lo hubieran buscado. Grité: 'me duele, me duele'. Y siguió encima mío. Yo siempre soy cuidadosa cuando compito. No entiendo por qué ella no puede serlo", escribió vía Instagram Ducelia Echevarría.

Isabel Acevedo aún no responde esta grave acusación de su compañera de Combate. Recordemos que en el pasado, ambas han tenido un fuerte enfrentamiento durante la competencia y a nivel personal. Ducelia Echevarría llamó serruchadora en TV a Chabela y posteriormente tuvo que ofrecer disculpas.

