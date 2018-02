Combate: Korina Rivadeneira regresó y Mario Hart le dio tremendo beso [VIDEO y FOTOS]

¡Besos por todos lados! Mario Hart no podía creer que Korina Rivadeneira ya estaba en Combate a su lado. Como se recuerda, la llegada de Korina Rivadeneira ya era un secreto a voces en Combate.



Mario Hart llegó a Combate para participar en su nueva temporada 2018. Los rumores pesaron más y Korina Rivadeneira ya está en Combate para el deleite de todos sus fanáticos peruanos.



"Él ( Mario Hart) regresó a su casa. Solo falta ella. La bomba que tanto esperabas llega a 'Combate'. La competencia está por empezar", manifestaba la voz en off de Combate en el tremendo anuncio que se estaba preparando.



Pero el más emocionado fue Mario Hart con la llegada de Korina Rivadeneira a Combate. Mario no aguantó la emoción y comenzó a besar a la venezolana cuando aún no era presentada de manera oficial.



Combate

Mario Hart regresó a Combate el 1 de febrero para sorpresa de todos sus fanáticos y el público en general. El piloto indicó que estaba muy emocionado de estar en el programa y que daría todo por ser el mejo



"Estoy emocionado, nervioso. No puedo ocultar los nervios que siento como si fuese la primera vez que estoy pisando este set. Contento de volver", manifestó Mario Hart a su llegada en Combate.