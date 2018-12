'Combate' llegó a su fin: Gian Piero díaz dice que 'no se puede estirar más el chicle' | VIDEO

Todo tiene su final. Gian Piero Díaz, después de ocho años al frente de ‘Combate’, anunció el final del programa de competencia y la despedida de los ‘combatientes y productora, Cathy Saénz, fue bastante emotiva.

“Da pena, es complicado. Todo tiene un ciclo. Siempre es bueno retirarse cuando a uno le va medianamente bien. La competencia siempre fue bienvenida y nuestro agradecimiento a la gente que nos vio, sin ellos no hubiéramos podido durar. Renzo (Schuller) no estuvo porque cambiaron la fecha (del último programa), íbamos a terminar el 22, pero él asumió responsabilidades que debía cumplir”, detalló Gian Piero.

¿No se sienten maltratados por esta cancelación?

Es un tema netamente logístico, no es un tema de mala onda, que se entiende y respeta.



Dicen que el programa se va porque Magaly reaparece en el horario de las 9 de la noche.

No creo. Ha sido una estrategia de horario, no puedes estirar más el chicle, porque se puede romper.



En tanto, Cathy Sáenz, productora del programa, aseguró que estaba muy triste.



“La verdad, estoy más triste que todos. La noticia la sabíamos hace algún tiempo y decidimos dejarlo para después y seguir con el programa. Ha sido difícil, para mí ‘Combate’ se convirtió en una familia, pero también sentimos que todo ya había cumplido un ciclo y que lo mejor era irnos bien”, indicó Cathy, quien se despidió besando a Bruno Agostini en los labios.



Cabe resaltar que todos los integrantes estuvieron muy conmovidos, en especial Israel Dreyfus y ‘Zumba’. Los participantes dejaron sus camisetas verdes y rojas en un baúl.