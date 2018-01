Combate: Mario Hart y Korina Rivadeneyra no temen la cárcel 

Mario Hart y Korina Rivadeneira , quienes hoy serían presentados en ‘Combate’, se sienten tranquilos, a pesar que la Fiscalía de Huaral pidió 6 años de prisión efectiva para la pareja por los supuestos delitos que cometieron al casarse.



“Nuestros abogados se encargan de responder y aclarar los temas legales. Estamos tranquilos, con muchos proyectos y ganas de seguir haciendo cosas. Por eso, preferimos no dar detalles porque no somos los especialistas”, dijo el piloto Mario Hart en ‘Día D’.



Asimismo, Mario Hart afirmó que le parece ridículo que el Poder Judicial deje a voto el pedido de la Superintendencia Nacional de Migraciones para anular la resolución que dejó sin efecto la orden de salida del país de Korina Rivadeneira.



“Sería ilógico. Debería estar tranquila, como siempre lo he estado porque soy la que tiene la razón”, añadió la venezolana Korina Rivadeneira.







‘COMBATE’ REGRESA A SUS RAÍCES

Por otro lado, los conductores de ‘Combate’, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller desean recuperar la esencia del reality.

“Queremos generar nuevos contenidos sobre temas familiares, ahora el protagonista del programa será el público. Desde que entró Cathy (Sáenz), ya no hay peleas ni enfrentamientos”, comentó Díaz.



¿Y no temen el retorno de ‘Esto es guerra’?

Renzo: Se habla de competencia directa, pero la verdad que no nos afecta. Siento que somos un programa distinto, tanto en el tema de la conducción y juegos. Es una esencia distinta.



Anoche fueron presentados los participantes de ‘Combate’, la hija de Melisa Klug, Samahara (16), fue uno de los nuevos rostros de esta temporada al lado de la cusqueña Alejandra Resnikowski.



También desfilaron Bruno Agostini, Brenda Carvalho, Pancho Rodríguez, Michella Elías, Poly Ávila, ‘Jota’ y Luciana Fuster.



(L.G / J.V)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.