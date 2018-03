Combate: Mario Hart no le dará explicaciones Leslie Shaw [VIDEO y FOTOS]

Mario Hart dijo que no tiene por qué darle explicaciones a Leslie Shaw sobre su ausencia del último lunes en ‘Combate’, justamente cuando la rubia asistió para presentar su último tema.



“No tengo que darle explicación a Leslie, ni a nadie del porqué no asistí ese día. Tengo unas condiciones diferentes de trabajo a los demás chicos. Tengo flexibilidad para faltar. No hay nada que conversar”, precisó.



En otro momento, indicó que dejó de ser amigo de Antonio Pavón por los comentarios desafortunados que hizo (dijo que a sus conciertos no va ni su abuelita).



“Lo consideraba un amigo más, pero como viene sucediendo desde hace varios meses, la gente de la televisión no deja de sorprenderme. A algunos los consideraba amigos, pero me he dado un encontronazo”, sostuvo. (J.V.)



Mario Hart en La Chuntana