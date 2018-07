Tilsa Lozano llegó a Combate para poner en aprietos a los participantes. Por eso, cuando llegó el turno de entrevistar a Ivana Yturbe por su relación con Mario Irivarren , no dudó en darle su opinión.

En primer lugar, la participante de Combate confesó que sigue enamorada de Mario Irivarren, pese a que ambos finalizaron su romance hace algunas semanas. Ivana Yturbe indicó que fueron tres años juntos y que él era como parte de su familia.

"Tengo 22 años. Es la primera vez en mi vida que sentí este tipo de cosas por alguien. El amor no se va de la noche a la mañana. Estoy tranquila y es así como quiero que me vean las personas que quiero", dijo Ivana Yturbe en conversación con Tilsa Lozano.

Pero no todo quedó ahí. La participante de Combate dijo que lo que más le molesta es que se inventen cosas que no son. Como cuando se cruzó con Mario Irivarren un fin de semana pasado y ella fue captada llorando inconsolablemente.

"Estuve 3 años con Mario. Estuvimos juntos en todo momento. Para mí Mario era no solo mi enamorado, sino como parte de mi familia. No creo que es un pecado amar. Lo que más duelen son los comentarios o lo que la gente se inventa ", exclamó Ivana Yturbe con lágrimas en los ojos.

Ivana Yturbe sobre Mario Irivarren

Uno de los momentos más picantes de la conversación llegó cuando Tilsa Lozano le mostró a Ivana Yturbe una pregunta que le llegó por mayoría a la producción dirigida a ella. "¿No te cansas de llorar por Mario Irivarren ?"

"Sí, o sea, sí lo he hecho, no sé si lo seguiré haciendo. Quiero decir que lo se ve en pantalla no es así", dijo Ivana Yturbe. Sin embargo Tilsa Lozano le preguntó varias veces si sabía si Mario Irivarren también la amaba o la amó como ella a él. La modelo no supo qué decir.

"Es mejor estar sola que estar con una persona que te hace sentir sola", le dijo Tilsa Lozano a la participante de Combate. "Por eso es que estoy como estoy ahorita (soltera) Estoy tranquila, pero cansada de que los medios inventen tantas cosas, de que se me trate de 'eres bonita y no puedes hacer más'" , respondió Ivana Yturbe.

Cuando la Vengadora le contó a la modelo que había un productor de Combate que sabía lo que realmente había pasado en la noche en que Mario Irivarren se cruzó con ella, Ivana Yturbe cambió su rostro. Tilsa Lozano le preguntó si autorizaba a esa persona a contar lo que pasó, pero ella se negó rotundamente pidiendo que este tema con su ex llegue a su fin.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.