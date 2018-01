Combate: Miguel Arce revela verdad 'oculta' del reality y Cathy Sáenz le responde así 

¡Lo contó todo! A través de su cuenta en Twitter, Miguel Arce reveló algunas de las estrategias que utilizan los realitys de competencia para convencer a las figuras de la TV de unirse a sus filas. El ahora actor hizo está confesión sin pelos en la lengua.

Al parecer, Miguel Arce intentó aconsejar a su compañero el español Bruno Agostini en su dilema de no saber a que programa pertenecer este 2018. ¿O Esto es Guerra o Combate?

Miguel Arce dio su punto de vista en este caso y le recomendó, en pocas palabras, que acepte la propuesta que ofrezca una mejor oferta económica, algo que Cathy Sáenz no tomó de buena manera.

En combate o esto es guerra con mi hermano? @fabio_agostini — Bruno Agostini (@brunocanarias) 21 de enero de 2018

Y sino quedo claroo repito en otro formato 🤣🤣🤣 @brunocanarias espero comentarios madre 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9MQjE936pi — Miguel Arce (@MiguelArce_) 26 de enero de 2018

"¡Asombrada! Cero corazón en esas palabras... que feo es hacer las cosas solo por plata. Terrible consejo", escribió Cathy Sáenz sin esperar que Miguel Arce le responda inmediatamente.

" No es “corazón”, es conocimiento, como lo tienes tú de este medio, no nos hagamos los ingenuos, ni tú, ni yo, ni Bruno, ni nadie el doble discurso no tiene lugar aquí, y lo sabes bien, y por tu experiencia sabes que lo que digo es completamente cierto, no nos hagamos pajarito", fue lo que escribió Miguel Arce.

En estas semanas, Esto es Guerra y Combate definen ya quienes serán sus nuevos jales para la nueva temporada. Miguel Arce por su parte está alejado de los realitys y enfocado en su carrera como actor.