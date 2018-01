Combate: Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que su mamá la apoya en el reality [ENTREVISTA]

La hija menor de Melissa Klug, Samahara Lobatón (16), ingresó a ‘Combate’ y de inmediato aclaró que no se verá envuelta en polémicas.



Has sorprendido con tu ingreso al programa...

Estoy súper feliz de haber ingresado, es un gran reto para mí. En verdad, nunca había estado en un reality de competencia, este es el primero.



¿Qué te ha dicho tu mamá?

Mi mamá nos apoya en todo lo que queramos. Sí me ha aconsejado en lo que sabe, me ha tratado de guiar.



Tal vez encuentres el amor aquí.

No estoy soltera, tengo enamorado y él está feliz.



¿Caerás en polémicas o enfrentamientos?

Voy a ser como soy, cero problemas, perfil bajo.



Dicen que también ingresaría Diego Chávarri

Ojalá ingrese, para tener compañía.



¿Quieres dedicarte a la televisión?

No lo sé, estoy a punto de empezar mi carrera de comunicaciones y marketing.

CONTENTA CON RATING

Por otro lado, Cathy Saénz, productora de ‘Combate’, se refirió a la sintonía que alcanzó el programa, pues hizo ‘picos’ de 12 puntos y su promedio general fue 7.4 puntos en Lima y provincias.



“Estoy contenta, hicimos un buen trabajo, los chicos estuvieron geniales y los conductores igual, poco a poco iremos subiendo”, detalló.



¿Y no temes el debut de ‘Esto es guerra’, hay figuras como Ruidíaz y Natalia Málaga?

No, cada uno tiene su público, los conductores de ambas partes son talentosos. Sé que son unos capos, trabajé con ellos, pero aquí estamos haciendo nuestra lucha y dando lo mejor. Con respecto a Ruidíaz y Natalia, desearles lo mejor.



Cambiando de tema, Rodrigo González, ‘Peluchín’, dijo que así la justicia lo sentencie seguirá pensando lo mismo de ti (la llamaba ‘Candymamacha’).

Dicen que uno tiene que hacer que sus palabras sean suaves y delicadas, porque uno nunca sabe por dónde te las vas a meter, así es la cosa.



(J.V./C.Ch.)

