Génesis Tapia se pelea con Vernis Hernández

La ‘combatiente’ Génesis Tapia calificó de ‘sinvergüenza’ y ‘conchuda’ a la cantante Vernis Hernández, quien la acusó de haberse metido en la relación que tuvo con el empresario Carlos ‘Tumbao’ Gonzales. Ambas coincidieron en el programa ‘Combate’, donde ni se miraron, pese a estar cerca.

Génesis, ¿estás sorprendida con la visita de Vernis a ‘Combate’?

No, para nada. El programa siempre nos sorprende, invita a diversos artistas.

¿Te ha incomodado?

No me interesa.



Te vimos bailando desganada...

A mí nadie me contrata pensando que voy a esconder ningún sentimiento. No soy hipócrita.



Ella que tanto te ha criticado, ¿te parece correcto que llegue al programa donde trabajas?

Yo acá soy una simple trabajadora. El programa puede invitar a quien quiera.

¿La saludarías?

No me interesa. Hay dos diferencias grandes. Yo estoy aquí por talento y competitividad, no necesito hablar de nadie para estar en el programa, cosa que no pasa con ella cuando hace sus conferencias. Han pasado años y ella recuerda mi nombre.

Vernis recordó que te habías metido en su relación...

Que no sea sinvergüenza. Eso me lo podría decir la esposa, y ella nunca lo fue. Carlos sigue casado con su esposa. Que no sea conchuda.



En tanto, Vernis volvió a calificarla de ‘cara dura’.



“Yo tenía una relación y conviví con el padre de mi hijo y ella se metió, es una sinvergüenza”, detalló.



(J.Valle)

