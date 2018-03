¡Qué fuerte! Nadie esperó que las cosas se salieran de control en Combate. Isabel Acevedo tuvo que soportar que su contrincante Ducelia Echevarría le diga en su cara que es una 'serruchadora'. ¿Qué pasó?

Isabel Acevedo y Ducelia Echevarría estaban enfrentándose en la competencia de serruchos y la participante del equipo verde terminó triunfando sobre la pareja de Christian Domínguez. Al celebrar, la rubia exclamó: "Esto es para demostrarte Chabela que no eres la única serruchadora de este programa", dijo.

Ante esta frase, que claramente aludía al pasado de Isabel Acevedo, Karla Tarazona y Christian Domínguez, la Chabelita se mostró bastante fastidiada al escuchar la frase de Ducelia Echevarría. Sus compañeros de equipo tuvieron que calmarla antes de que declare a Gian Piero Díaz.

"No sé qué problema tiene ella contra mí. ¿Te he hecho algo? ¿No que no existía la falta de respeto Ducelia? ¿Ah?" , dijo Isabel Acevedo enojada por lo que su compañera quiso dar a entender usando el doble sentido.

Gian Piero Díaz tuvo que poner orden en el programa, pues los equipos rojo y verde se enfrentaron por la situación que provocó Ducelia Echevarría. El conductor le llamó la atención a la participante del equipo verde y manifestó que hace mucho tiempo en Combate, no se dan los ataques usando temas personales.

"Ducelia, el doble sentido lo entendemos todos ¿ok? Acabamos de decir que no se van a tocar temas personales, pero lamentablemente insistes en hacerlo lo mismo y lo mismo. Te estamos reventando cohetes diciendo que eres buena competidora, que tienes excelente nivel y no tienes la necesidad de caer en eso. Lo dejamos ahí. Punto. Lo mejor que puede hacer Chabela es no responder y Ducelia, es la última vez como advertencia", indicó Gian Piero Díaz.

