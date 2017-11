Ivana Yturbe: Jéssica Newton le jala las orejas por pasarse de copas [VIDEO]

Jessica Newton confía en que Ivana Yturbe no vuelva a pasarse de copas, tal como lo hizo en un concierto. “Cuando tengo que llamar la atención a mis reinas, lo hago en privado. Esperemos y lo importante es que no se repita. A veces, las bebidas dulces suben más rápido”, precisó la organizadora del Miss Perú.



Al parecer, retomó su relación sentimental con Mario Irivarren... ¿Qué opinión te merece?

​

Si vuelven o no, es una decisión de ellos, pero mi cariño por Mario sigue igual. Es un chico muy trabajador y estoy feliz de verlo crecer. Es un caballero y tiene mi apoyo.



¿Crees que Mario suma mucho a Ivana?

No creo que nadie sume a nadie. Las personas cuando están juntas hacen buena pareja.

Jazmín Pinedo sobre Ivana Yturbe borracha

Recordemos que Ivana Yturbe fue captada en un concierto pasada de copas. La modelo tuvo que ser auxiliada por Jazmín Pinedo, quien, ayudándola para que pueda caminar, la sacó del lugar. La Reina del Banano nunca habló al respecto en Combate sobre lo ocurrido.

En tanto, su expareja Mario Irivarren, justificó a Ivana Yturbe y declaró que era una persona joven que tomó de más y cometió un exceso. Sin embargo dijo que no había por qué crucificarla pues todos comentemos errores.

