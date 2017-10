El integrante de ‘Combate’, Pancho Rodríguez, lloró al reencontrarse con sus dos hijas (Rafaella y Pascal) un día antes de su cumpleaños.



Pancho, tu mejor regalo de cumpleaños fue la llegada de tus hijas a Lima…



Sí. Me sorprendieron en ‘Combate’. No lo podía creer, las vi y sentía que no podía correr ni caminar hacia ellas. Fue maravilloso.

¿Quién te organizó la sorpresa?



Nació de Spheffany (Loza) y mis fans, pero mis seguidoras fueron las que vieron lo de los pasajes, se los agradezco. (L.Gamarra)



