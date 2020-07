Suelta La Sopa es un programa de espectáculos emitido por la cadena Telemundo. El programa ofrece las últimas noticias y secretos íntimos sobre los artistas y farándula dentro y fuera de camerinos y hogares.

Suelta la Sopa puede ser visto por medio de la plataforma de Youtube y seguir las noticias actuales por la cuenta en la red social de Instagram. El pograma se emite desde el 2013 y ya cuenta con 5 temporadas

Cómo ver el programa Suelta la Sopa EN VIVO ONLINE

Canal Telemundo: Verifica si tu proovedor de cable local de televisión cuenta con este canal en la guía de canales o lo puedes hacer mediante este índice de estaciones en stationindex.com/tv/by-net/telemundo.

DirecTV NOW: DirecTv ofrece Telemundo en su paquete de canales, además DirecTV Now te ofrece una prueba grautita por 7 días. Si cancelas la suscripción antes de los siete días, no te cobrarán. Para verificar deberas obtener el ZIPCODE o código de región para enterarte si puedes tener acceso a DirecTV.

Youtube: Suelta la Sopa tiene su propio canal de Youtube donde suben todos los días extractos del programa con los temas más vistos de la farándula

¿ Qué es Suelta la Sopa?

Es un programa de farándula que hizo debut en televisión en octubre del 2013, y tenía como conductor a Jorge Bernal. Sin embargo, en el 2018 se presentó Suelta la Sopa VIP, que se transmitió solo los domingos y tuvo que ser cancelado por los bajos niveles de raiting.

Programa Suelta la Sopa Instagram

La cuenta oficial del programa de Telemundo Suelta La Sopa es https://www.instagram.com/sueltalasopatv y hasta el momento cuenta con 29,684 publicaciones de noticias en todos estos años de emisión del programa de TV.

Cómo se llaman los conductores de Suelta la Sopa programa de Telemundo

Suelta la sopa (Telemundo), el show de entretenimiento que conduce de lunes a viernes a las 3 p.m., hora del Este, Jorge Bernal ya tiene nueva panelista y, aunque no es mexicana, llega directamente desde México

Suelta la Sopa celebró 1000 programas al aire

