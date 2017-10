De vuelta al barrio: Luis Felipe descubrió a Alex engañando a su hija con Sofía y le hizo esta advertencia

El amor que sienten entre ambos pudo más que su orgullo. Alex y Sofía retomaron su relación en ‘De vuelta al barrio’ tras haber sido descubiertos por Luis Felipe Sandoval besándose en la maletera de su auto, lugar en el que quedaron atrapados tratando de averiguar si ese vehículo era el mismo que usaron para secuestrarlos unos episodios atrás.



Al escuchar ruidos extraños que provenían del portaequipajes de su auto, Luis Felipe Sandoval se topó con la parejita de De vuelta al barrio prodigándose más de una caricia. “Discúlpenme que los interrumpa, pequeños tortolitos. ¿Pueden pararse y salir de la elegantísima maletera de mi Chrysler Plymouth?”, dijo ofuscado el padre de Lucrecia.



“¡Tú, pequeña niña hippie, retírate! Pero tú... ¡tienes que darle explicaciones a mi hija, así que andando!”, dijo Luis Felipe Sandoval, amenazando a Alex para que le confiese su infidelidad a Lucrecia y se atenga a las consecuencias. “Mañana mejor, más tranquilos”, se excusó el hijo de Malena.



“Alex, tienes que hablar con Lucrecia porque tienes que ser honesto con ella”, dijo Sofía, ante un incrédulo Luis Felipe Sandoval que no estaba seguro si Alex iba a terminar con su hija. “No es buen momento para hablar esto enfrente de mi suegro”, volvió a excusarse el hijo de Malena en ‘De vuelta al barrio’.



“¿Eso quiere decir que me agarraste de estúpida otra vez?”, preguntó Sofía. “No, en absoluto. Fue real lo que ocurrió allí adentro. De verdad, estábamos juntitos en la oscuridad. Pensé que íbamos a morir y necesitaba cariño”, respondió Alex, sin saber que estaba a punto de sufrir la ira de la hija de ‘Pichón’ por su indecisión.



Luis Felipe descubrió a Alex engañando a su hija con Sofía y le hizo esta advertencia

“Luis Felipe, te puedo pedir un favor. Si tú no lo matas, ¡lo mato yo!”, dijo una enfurecida Sofía. “Te cedo mi lugar”, le dijo Luis Felipe Sandoval. “Perdón, ¿están hablando en serio? Pero yo te amo Sofía, como a nadie más... pero no puedo terminar con Lucrecia”, se justificó una vez más Alex.



Finalmente, Sofía le puso el panorama claro a Alex y a Luis Felipe Sandoval preguntándole a este último si le gustaba que su hija Lucrecia esté con “un desgraciado que la hace sentir mal y que la engaña”, cosa que lo hizo admitir que estaba en lo cierto y le dio un ultimátum a Alex para que le diga la verdad a Lucrecia para que siga su relación con la hija de ‘Pichón’.



“Es evidente que estás enamorado de la hija del proletario. Mi princesita es demasiado para ti así que tienes 24 horas. No más”, fue el ultimátum que Luis Felipe Sandoval le dio a Alex antes de dejar a la parejita preguntándose sobre su futuro. “¿Ahora qué hacemos?”, preguntó el hijo de Malena, a lo que Sofía le dijo: “Termina con Lucrecia... y después hablamos.



La escena termina con un confundido Alex que se pregunta porqué le pasaban estas cosas a él y una Sofia feliz celebrando que por fin volverán a ser la pareja que fueron en los inicios de ‘De vuelta al barrio’. ¿Será que por fin estos tortolitos podrán retomar tranquilamente su relación o Lucrecia volverá a interponerse entre ambos?

